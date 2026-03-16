Ребенок сломал ногу во время похода в нацпарке «Красноярские Столбы»

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям города с просьбой быть осторожнее во время прогулок по Столбам. Сейчас многие скалы и тропы покрыты коркой льда, припорошенной снегом. Опасно для жизни покорять вершины без подготовки и специального снаряжения, нужно выбирать только разрешенные и безопасные маршруты, а также одеваться по погоде. Особое внимание специалисты просят уделять детям: не выпускать их из виду и следить за их безопасностью во время совместного отдыха на природе.