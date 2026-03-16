Ребенок сломал ногу во время похода в нацпарке «Красноярские Столбы»

Днем 15 марта в национальном парке «Красноярские Столбы» произошел несчастный случай с дошкольником. Потребовалась эвакуация ребенка. Подробностями поделились 16 марта в КГКУ «Спасатель».
В районе скалы под названием Китайская стенка шестилетний мальчик получил травму во время похода со взрослыми. Он сломал ногу и не мог передвигаться самостоятельно. Близкие не могли вынести его из парка самостоятельно по пересеченной местности, поэтому они позвонили в экстренные службы.
На помощь отправились сразу две группы: краевые спасатели и их коллеги из Сибирского регионального отряда. Прибыв на место, они аккуратно уложили пострадавшего на носилки и транспортировали его вместе с матерью к выходу из нацпарка. Там ребенка уже ждали медики скорой помощи, которые доставили пациента в больницу.
Спасатели в очередной раз обращаются к жителям и гостям города с просьбой быть осторожнее во время прогулок по Столбам. Сейчас многие скалы и тропы покрыты коркой льда, припорошенной снегом. Опасно для жизни покорять вершины без подготовки и специального снаряжения, нужно выбирать только разрешенные и безопасные маршруты, а также одеваться по погоде. Особое внимание специалисты просят уделять детям: не выпускать их из виду и следить за их безопасностью во время совместного отдыха на природе.