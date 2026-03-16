Минчанка лишилась 250 000 рублей после продажи квартиры — вот что случилось

Источник: Комсомольская правда

Минчанка лишилась 250 000 рублей после продажи квартиры — вот что случилось. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 31-летняя жительница Минска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонили якобы из поликлиники и попросили назвать номер медицинской страховки.

После этого лжеправоохранители запугали ее уголовным делом и во избежание ответственности потребовали «задекларировать» сбережения.

«Женщина передала прибывшему курьеру 250 тысяч рублей, полученные накануне от продажи квартиры», — сообщили в милиции.

Курьером оказался 86-летний белорус, который также был обманут аферистами. Сначала пенсионер отдал мошенникам более 20 000 рублей, а потом начал забирать деньги у других потерпевших. Так как мужчине запретили рассказывать кому-либо про «участие в спецоперации», то он перестал отвечать и на звонки дочери. Она и обратилась в милицию.

«Когда оперативники связались с мужчиной, он ехал в Брест по очередному заданию куратора. Тогда ему объяснили, что происходит на самом деле», — отметили в ГУВД.

Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

