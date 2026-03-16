Минчанка лишилась 250 000 рублей после продажи квартиры — вот что случилось

Курьером оказался 86-летний белорус, который также был обманут аферистами. Сначала пенсионер отдал мошенникам более 20 000 рублей, а потом начал забирать деньги у других потерпевших. Так как мужчине запретили рассказывать кому-либо про «участие в спецоперации», то он перестал отвечать и на звонки дочери. Она и обратилась в милицию.