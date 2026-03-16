Эксперт назвал две цели затяжной атаки ВСУ на Москву

«Всё, что происходит на московском направлении, — это попытка [ВСУ] определить нахождение комплексов противовоздушной обороны, как-то их обойти, попытаться нанести ракетные удары», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Он уточнил, что для атак Украина может, в частности, использовать ракеты «Фламинго», которые российские ПВО способны сбить. Дандыкин добавил, что сейчас «Фламинго» является единственным мощным оружием, которое осталось в арсеналах Киева. По мнению эксперта, украинский президент Владимир Зеленский может использовать его для срыва переговоров и привлечения внимания Европы и США.
Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта сообщил о ликвидации около 250 дронов ВСУ, направлявшихся в сторону столицы в течение последних двух суток. Он добавил, что силы ПВО сбивали беспилотники и непосредственно на подлете к городу, и на «втором рубеже».