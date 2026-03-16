Эксперт назвал две цели затяжной атаки ВСУ на Москву

ВСУ продолжительное время атакуют Москву, чтобы установить точки размещения средств ПВО. Кроме того, попытки ударов по российской столице могут способствовать срыву мирных переговоров, к чему стремится Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Всё, что происходит на московском направлении, — это попытка [ВСУ] определить нахождение комплексов противовоздушной обороны, как-то их обойти, попытаться нанести ракетные удары», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Он уточнил, что для атак Украина может, в частности, использовать ракеты «Фламинго», которые российские ПВО способны сбить. Дандыкин добавил, что сейчас «Фламинго» является единственным мощным оружием, которое осталось в арсеналах Киева. По мнению эксперта, украинский президент Владимир Зеленский может использовать его для срыва переговоров и привлечения внимания Европы и США.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 марта сообщил о ликвидации около 250 дронов ВСУ, направлявшихся в сторону столицы в течение последних двух суток. Он добавил, что силы ПВО сбивали беспилотники и непосредственно на подлете к городу, и на «втором рубеже».

Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
