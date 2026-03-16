«Решил сократить путь»: мужчина провалился под лед в Атырауской области

В Атырауской области спасатели пришли на помощь мужчине, который провалился под лед, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в Telegram- канале МЧС, инцидент произошел в Кульсары на озере Камысколь. Спасатели оперативно-спасательного отряда ведомства вытащили провалившегося под лед мужчину 1951 года рождения. Затем его передали бригаде скорой медицинской помощи.

«По имеющейся информации, мужчина решил сократить путь и попытался перейти озеро по льду, однако лед не выдержал, и он оказался в воде», — уточнили в МЧС. Спасатели призывают казахстанцев в весенний период не выходить на лед и соблюдать правила безопасности.