«Решил сократить путь»: мужчина провалился под лед в Атырауской области

Как сообщили в Telegram- канале МЧС, инцидент произошел в Кульсары на озере Камысколь. Спасатели оперативно-спасательного отряда ведомства вытащили провалившегося под лед мужчину 1951 года рождения. Затем его передали бригаде скорой медицинской помощи.
«По имеющейся информации, мужчина решил сократить путь и попытался перейти озеро по льду, однако лед не выдержал, и он оказался в воде», — уточнили в МЧС. Спасатели призывают казахстанцев в весенний период не выходить на лед и соблюдать правила безопасности.