Женщину облили бензином и подожгли в Костанайской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, в Костанайском межрайонном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по ст. 106 ч. 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый, находясь на территории дачного участка, расположенного в Костанайском районе, в ходе возникшей ссоры с потерпевшей облил ее бензином и поджег. В результате чего потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для ее жизни в виде термических ожогов общей площадью 30−35% поверхности тела.
Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Потерпевшая просила наказать его по всей строгости закона. Подсудимый вину признал и просил назначить наказание в низших пределах санкции статьи.
Санкция ч. 1 ст. 106 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.
Суд удовлетворил требования потерпевшей по возмещению материального ущерба и морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.