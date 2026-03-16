Экс-полицейского из Минусинска будут судить за присвоение игрушек подопечного

В Минусинске перед судом предстанет бывший инспектор по делам несовершеннолетних. Экс-полицейского обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Этой историей поделились 16 марта в Объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
По версии следствия, в августе 2025 года экс-полицейский пришел домой к трудному подростку, чтобы провести проверку и опросить его в присутствии родителей. Во время беседы инспектор заглянул в телефон ребенка и увидел, что тот заказывал какие-то предметы военной тематики. Инспектор потребовал показать ему покупки, чтобы проверить, не запрещены ли они в свободной продаже.
Выяснилось, что посылка пришла с маркетплейса, а внутри были самые обычные игрушки. Никакой угрозы они не представляли и уж точно не были запрещены законом. Однако инспектор забрал набор себе. История умалчивает, зачем они могли понадобиться взрослому работающему мужчине, который сам себе мог их позволить.
При этом полицейский не стал составлять никаких протоколов и оформлять другие документы об изъятии. Просто сложил игрушки в пакет и унес.
Расследование уже завершено. Уголовное дело уже поступило в Минусинский городской суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.