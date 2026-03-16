Уцелевший в огненном ДТП на «Трассе смерти» рассказал о жизни

Огненное ДТП на «Трассе смерти» в Омской области разделило жизнь Ивана Санькова на «до» и «после». В аварии погибло 8 человек, включая детей. Иван единственный, кто смог самостоятельно спастись из пекла. Он помог выбраться из охваченного пламенем микроавтобуса ещё двоим. Но выжить смог только один из спасённых.
Корреспондент omsk.aif.ru в день второй годовщины аварии пообщался с Иваном и узнал, как складывается его жизнь, смог ли он пережить трагедию и чем закончилось расследование резонансного ДТП, которое прогремело на всю страну.
Разорвало колесо.
Это была суббота, 16 марта 2024 года. Трасса Омск — Тюмень. Одни спешили провести выходные со своими родственниками, потому и отправились в путь. Для других же это был обычный рабочий день за рулём.
Всё началось с внезапного разрыва переднего колеса большегруза «Даф». В доли секунды машина, потеряв управление, вылетела на встречную полосу, столкнулась с другим большегрузным автомобилем «Ситрак». Огонь вспыхнул мгновенно, охватив оба грузовика. А в следующий миг в эту огненную ловушку влетел микроавтобус «Тойота», перевозивший пассажиров из Омска в Тюкалинск.
На месте погибли семь человек. Трое пассажиров микроавтобуса с ожогами 50% поверхности тела были срочно госпитализированы, позже один из них скончается в больнице. Это будет школьник Даниил, что находился в микроавтобусе с сестрой.
Из огня — в новую жизнь.
Иван чудом уцелел в этом аду на трассе. Он не только сумел выбраться из горящего микроавтобуса, но и спас людей.
Его рассказ о том дне до сих пор вызывает дрожь:
"У меня не было никаких предчувствий беды. Только предвкушение радости встречи с семьёй — мамой, сестрой и племянницей. Вдруг удар… Спереди фура, сзади — неразбериха какая‑то. Я толком не понял, что произошло. На секунду словно застыл — ступор. Потом пришёл в себя и начал искать путь к спасению.
Выйти через дверь микроавтобуса было уже невозможно. Не помню, как выбивал локтем стекло — всё происходило на автомате. Не имею понятия, как вылезал. Надо понимать: это же секунда — удар, и сразу начался пожар. Времени думать не было. Когда вылез сам, начал помогать тем, кто был ко мне ближе, — двум мальчишкам. А больше уже не получилось… Вся маршрутка была в огне. Как нам удалось из неё выбраться, до сих пор ума не приложу!".
Они пробирались сквозь горящее топливо на асфальте, одежда, волосы, кожа — всё пылало. Добравшись до безопасного края дороги, катались в снегу, тушили пламя. Иван вспоминал: «Это трудно объяснить, но я не чувствовал боли. Когда окончательно избавился от огня на себе, нащупал в кармане телефон и документы. Даже обрадовался, что паспорт не сгорел. У меня даже не было ощущения, что я сильно пострадал — казалось, что всего лишь царапины. Лишь в больнице, когда шок прошёл, я осознал произошедшее».
Самым страшным в той аварии Иван считает то, что люди не имели возможности выбраться из горящего микроавтобуса, а ему не хватило времени помочь всем. В реанимации рядом с ним оказался спасённый им мужчина Даниил. Они успели сказать друг другу, что родились в рубашках. О том, что второй спасённый — подросток Данил — умер, они узнали позже.
Год спустя в 2025 году Иван переехал из Омска в Тюкалинск, поближе к родным. Он всегда повторяет, что после аварии переосмыслил свою жизнь. Стал серьёзнее ко всему относиться: «Всё изменила та авария. Понимание жизни и смерти появилось». Летом 2024 года Иван и Даниил, тот кого Иван спас, получили компенсацию в 100 тыс. рублей — единственную выплату за пережитый кошмар. На память об аварии остались шрамы на руках после пересадки кожи. «Но это мелочи, — я жив! А это, пожалуй, самое главное», — говорит Иван.
В день второй годовщины трагедии Иван по телефону рассказал корреспонденту omsk.aif.ru: «Работаю. Не женился, но встречаюсь с девушкой. Сегодняшний день не воспринимаю как свой второй день рождения. Отмечать, естественно, не буду. Хватит того, что я остался жив. Компенсация в 100 тысяч так и осталась единственной выплатой. Шли суды, но сейчас тишина. Все забыли…».
Те, кого унесла трагедия.
Среди погибших в той аварии — журналистка Анна Никитенко. Ей было 32 года. В тот день она ехала в родной Тюкалинск, чтобы поздравить маму с юбилеем. Коллеги и друзья вспоминают её по сей день как талантливого, искреннего и неравнодушного человека.
Анна, например, была ангелом‑хранителем для 78‑летнего Ивана Ефимовича — сироты, воспитанника детского дома, который долгие годы работал плотником в омском колледже и жил в комнатке при учебном заведении. Благодаря её статьям и личному участию мужчина смог доказать право на жильё и в 78 лет получил сертификат на квартиру. Они стали близки: Иван Ефимович говорил, что у него появилась внучка, а Анна — что у неё появился дедушка.
Погиб и Сергей Назаров в возрасте 48 лет — известный мотогонщик из Калачинска и дальнобойщик. Он вышел на рейс вместо заболевшего коллеги. Отец Сергея, Владимир Назаров, с болью вспоминает сына: «Мой сын 33 года отдал мотокроссу… У него были планы. Но всё иначе». Сергей был многократным призёром соревнований, капитаном команды Горьковского района.
Трагедия унесла жизни родных брата и сестры — 15‑летнего Данила и 9‑летней Елизаветы. Они ехали на день рождения к бабушке. Мама посадила детей в микроавтобус на автовокзале и больше никогда не увидела сына и дочь.
Также погибли Анжела (2001 г. р.) и Кристина (2002 г. р.), которые направлялись к родственникам на выходные. Девушки должны были породниться — Анжела собиралась замуж за родного брата Кристины.
«Трасса смерти»: почему так называют дорогу Тюмень — Омск.
Автодорога Р‑402, соединяющая Сибирь с европейской частью России через Урал, проходит через Тюмень, Ишим, Тюкалинск и Омск. Несмотря на огромную загруженность, она состоит всего из двух полос. По ней ежедневно мчатся сотни фур — обогнать их почти невозможно. Некоторые водители большегрузов помогают легковушкам: оставляют «карманы» для обгона или сигнализируют, когда можно начать манёвр. Но так поступают далеко не все.
После огненного ДТП, в котором выжили только Иван и Даниил, сразу же было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В СУ СК России по Омской области корреспонденту omsk.aif.ru дали чёткий комментарий:
"В ходе следствия провели 10 судебно‑медицинских экспертиз, девять геномных, две автотехнических и одну пожаротехническую.
Авария произошла из‑за разрыва колеса у фуры, которая столкнулась со второй фурой, а «Газель», ехавшая следом, влетела под неё. Все водители погибли. Уголовное дело прекратили. Согласно экспертизе, колёса были исправны — основная причина разрыва, вероятно, возросшее давление внутри".
Эта трагедия вновь напомнила всем о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно заботиться о безопасности на дорогах. Ушли люди с мечтами, планами, любовью в сердце — остались боль, память и вопрос: можно ли было предотвратить этот кошмар?