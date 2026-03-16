Уцелевший в огненном ДТП на «Трассе смерти» рассказал о жизни

Выйти через дверь микроавтобуса было уже невозможно. Не помню, как выбивал локтем стекло — всё происходило на автомате. Не имею понятия, как вылезал. Надо понимать: это же секунда — удар, и сразу начался пожар. Времени думать не было. Когда вылез сам, начал помогать тем, кто был ко мне ближе, — двум мальчишкам. А больше уже не получилось… Вся маршрутка была в огне. Как нам удалось из неё выбраться, до сих пор ума не приложу!".