Стало известно, кто погиб в ДТП на Серовском тракте

На Серовском тракте в лобовом столкновении погиб водитель «десятки».

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кто погиб в смертельном ДТП на Серовском тракте. Напомним, что авария произошла утром 15 марта на 210-м километре трассы Екатеринбург — Серов.

По предварительным данным, 61-летний водитель «десятки» ехал из Серова в Екатеринбург. Выехав на встречку, он врезался в Kia Rio, за рулем которой был 50-летний мужчина.

— В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель иномарки получил ушиб грудной клетки, от госпитализации отказался, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Погибший имел 4-летний стаж вождения и жил в Североуральске. Второй водитель с 33-летним стажем вождения проживает в республике Марий Эл.

Инспекторы ДПС провели на месте аварии все необходимые процессуальные действия, причины ДТП выясняются.