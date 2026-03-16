Пьяного водителя школьного автобуса задержали в Челябинской области

В Катав-Ивановске сотрудники ДПС отстранили от рейса водителя школьного автобуса, находившегося в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Инцидент произошел 16 марта около 06:30 у дома № 12 по улице Коммунальной, где инспекторы ДПС остановили транспорт для плановой проверки документов. В ходе общения с 43-летним мужчиной полицейские выявили у него признаки алкогольного опьянения, в частности характерный запах изо рта. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался.
На момент остановки автобус только выехал на маршрут, поэтому детей в салоне не было. В отношении водителя был составлен административный протокол, он отстранен от управления транспортом.
Теперь фигуранту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет.