С жителя Волжского взыскали 30 тысяч в пользу омской пенсионерки

Жительницу Омской области обманули мошенники.

Источник: Комсомольская правда

С 42-летнего жителя Волжского взыскали 30 тысяч рублей в пользу омской пенсионерки. Он оказался дроппером, на счет которого пришли деньги жительницы Омской области, похищенные мошенниками.

Восстановить своим материальные права 60-летней женщине помогла прокуратура, куда пенсионерка пришла с заявлением. Как установила проверка, в августе 2024 года жительница Колосовского района стала жертвой мошенников. Женщине позвонили телефонные аферисты и убедили ее перевести сбережения — якобы на новый вклад.

Женщина перевела им 30 тысяч рублей, которые, как установила полиция, поступили на счет 42-летнего дроппера из города Волжский Волгоградской области.

В интересах пенсионерки прокуратура Колосовского района подала исковое заявление в судебный участок № 69 города Волжский, потребовав взыскать с местного жителя сумму полученного неосновательного обогащения. Фемида требования удовлетворила.

