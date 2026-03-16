С жителя Волжского взыскали 30 тысяч в пользу омской пенсионерки

С 42-летнего жителя Волжского взыскали 30 тысяч рублей в пользу омской пенсионерки. Он оказался дроппером, на счет которого пришли деньги жительницы Омской области, похищенные мошенниками.
Восстановить своим материальные права 60-летней женщине помогла прокуратура, куда пенсионерка пришла с заявлением. Как установила проверка, в августе 2024 года жительница Колосовского района стала жертвой мошенников. Женщине позвонили телефонные аферисты и убедили ее перевести сбережения — якобы на новый вклад.
Женщина перевела им 30 тысяч рублей, которые, как установила полиция, поступили на счет 42-летнего дроппера из города Волжский Волгоградской области.
В интересах пенсионерки прокуратура Колосовского района подала исковое заявление в судебный участок № 69 города Волжский, потребовав взыскать с местного жителя сумму полученного неосновательного обогащения. Фемида требования удовлетворила.
