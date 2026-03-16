С жителя Волжского взыскали 30 тысяч в пользу омской пенсионерки

Восстановить своим материальные права 60-летней женщине помогла прокуратура, куда пенсионерка пришла с заявлением. Как установила проверка, в августе 2024 года жительница Колосовского района стала жертвой мошенников. Женщине позвонили телефонные аферисты и убедили ее перевести сбережения — якобы на новый вклад.