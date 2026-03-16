Площадь ландшафтного пожара на левом берегу в Ростове достигла 500 кв. метров

Пожар в районе Гребного канала в Ростове тушат 27 человек, задействовали семь спецмашин.

Источник: Комсомольская правда

Площадь ландшафтного пожара в районе балки Гребного канала в Ростове-на-Дону составляет 500 кв. метров. Ситуацию по пожару, вспыхнувшему днем 16 марта, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Угрозы населенным пунктам нет. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в экстренном ведомстве.

К этому моменту к тушению от РСЧС привлекли 27 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и шесть единиц техники. Ранее спецмашин было меньше. Исходя из этого, можно сделать вывод, что количество сил и средств на месте пожара увеличили.

Добавим, до этого, в первой половине дня, спасатели сообщали, что в районе балки Гребного канала происходит горение камыша.

