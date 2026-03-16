«Заметить его было невозможно из-за лужи»: челябинец угодил в открытый люк на машине

Все могло закончиться трагично — так рассказывает житель Челябинска Эдуард о том, как въехал в открытый люк посреди дороги. Мужчина заверяет: будь авто менее крепким, ЧП было бы не избежать.
— Мой автомобиль стал жертвой халатности дорожных служб. Прямо на проезжей части, у дома 2Б на улице Куйбышева, зияет открытый канализационный люк. Он не был огорожен и был полностью скрыт водой — заметить его было невозможно, — рассказывает Эдуард.
Со слов мужчины, сотрудники ДПС не стали замерять размеры открытого люка. Но и машина, к счастью, не пострадала. Диагностика показала, что ходовая выдержала удар.
Эдуард планирует подать жалобы в прокуратуру и МВД.