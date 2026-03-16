ФСБ: глава СПК создала ОПГ по отмыву средств маткапитала под Волгоградом

Руководитель одного из сельхозпотребкооперативов задержана по подозрению в организации ОПГ, занимавшейся обналичиванием средств материнского капитала. Ее деятельность разоблачили сотрудники волгоградского УФСБ и их коллеги из регионального полицейского главка.
Женщина вместе с другими участниками организованной преступной группы заключала фиктивные договоры займа на сумму средств маткапитала с теми, кто имел право на получение данной выплаты. Займы выдавались, якобы, с целью приобретения земельных участков и строительства на них жилья в Михайловском районе.
«По факту строительство жилья не производилось, земельный участокне использовался. В дальнейшем через сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив средства обналичивались, половину из них получали участники преступной схемы», — сообщают в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.
Ущерб от противоправной деятельности, по данным силового ведомства, составил более 1 млн рублей.
С главном следственном управлении регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество». Меру пресечения организатору ОПГ не избирали.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что прокуратура требует взыскать 43,9 млн с бывшего депутата облдумы Станислава Короткова.