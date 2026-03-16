Мошенники похитили у жительницы Воронежа более двух миллионов под видом продажи авто

44-летняя женщина перешла по ссылке в мессенджере и оказалась в чате с лжепродавцами.

Источник: Комсомольская правда

44-летняя жительница Воронежа, желая приобрести «Тойоту Рав 4», лишилась двух миллионов 201 тысячи рублей, которые перевела мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 16 марта.

По данным ведомства, в конце февраля женщине пришло сообщение от имени ее сожителя. В нем содержалась ссылка на объявление о продаже подержанного автомобиля. Доверившись источнику, потерпевшая перешла по ссылке и оказалась в чате с лжепродавцами. На следующий день ей позвонил «менеджер автосалона», который очень убедительно и подробно описал все условия и преимущества покупки, усыпив бдительность жертвы.

Поддавшись уговорам, потерпевшая начала переводить деньги. Мошенники сначала потребовали полную оплату автомобиля, а затем, войдя во вкус, под разными предлогами выманивали средства на покрытие «непредвиденных расходов», связанных со сделкой.

Осознание того, что она стала жертвой обмана, пришло к женщине только накануне, 15 марта, когда она обнаружила, что все диалоги с аферистами из мессенджера были удалены.

— В настоящее время по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, — уточнили в полиции.