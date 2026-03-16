В Самарской области легковушка врезалась в фуру, стоявшую из-за дорожных работ

Утром 15 марта в Сергиевском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. На 1128-м километре автодороги М-5 «Урал» 62-летний водитель ВАЗ-21150 не справился с управлением и врезался в остановившийся на трассе седельный тягач Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя. Большегруз стоял из-за проводившихся впереди дорожных работ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.