Виновник смертельного ДТП с детьми под Волгоградом получил 8,5 лет тюрьмы

В Волгоградской области вынесли приговор 42-летнему жителю Омска, который стал виновником страшного ДТП, унесшего жизни двух маленьких детей. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД и оставлении места происшествия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.
Трагедия произошла 29 июня 2025 года на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Водитель грузового автомобиля «Вольво» с прицепом, двигаясь из Москвы в Волгоград, превысил скорость. Во время обгона он пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Возвращаясь на свою полосу, водитель допустил выезд прицепа, который задел встречный автомобиль «Лада Веста».
Легковой автомобиль потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Камазом». В результате аварии на месте погибли 9-летняя девочка и 5-летний мальчик, сидевшие на заднем сиденье «Лады». Водитель «Вольво» после случившегося покинул место ДТП, предварительно удалив запись с видеорегистратора.
В суде фигурант уголовного дела признал свою вину лишь частично. Однако суд, учитывая все обстоятельства преступления и данные о личности виновного, приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его на 2 года лишили права управлять транспортными средствами. Помимо этого, в пользу потерпевших взыскали 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.