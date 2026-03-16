Рухнули крыши: в Башкирии произошли три ЧП из-за скопившегося снега

14 и 15 марта в многоквартирных домах в селе Краснохолмский на улице Фрунзе и в Уфе на улице Гоголя произошло частичное обрушение кровли. Еще один инцидент произошел вчера в Нефтекамске на проспекте Юбилейном: в здании городского Центра культуры из-за схода снега частично обрушилась входная группа.