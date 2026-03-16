Рухнули крыши: в Башкирии произошли три ЧП из-за скопившегося снега

В Башкирии из-за скопившегося снега разрушились три крыши.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю произошло три случая повреждения кровли из-за скопившегося снега. Об этом сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой доложила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

14 и 15 марта в многоквартирных домах в селе Краснохолмский на улице Фрунзе и в Уфе на улице Гоголя произошло частичное обрушение кровли. Еще один инцидент произошел вчера в Нефтекамске на проспекте Юбилейном: в здании городского Центра культуры из-за схода снега частично обрушилась входная группа.

Министр обратилась к главам муниципалитетов с просьбой уделить особое внимание своевременной очистке крыш жилых домов и социальных объектов от снега и наледи, а также оперативно реагировать на сообщения о нависающих ледяных и снежных массах.

