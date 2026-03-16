Мать оставила детей одних и ушла в магазин. Ее 3-летний сын погиб из-за нелепой случайности

В Тулуне будут судить 29-летнюю женщину, из-за неосторожности которой погиб ребенок. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, трагедия случилась в ночь на 26 декабря 2025 года.
— Около десяти вечера мать ушла в магазин и оставила четверых детей одних в квартире на улице Желгайской. Среди них были трое ее собственных малышей и дочка родственников. Самому младшему исполнилось всего два года, старшему — восемь. В доме осталась лежать зажигалка, до которой легко мог добраться ребенок, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Примерно через три часа трехлетний мальчик нашел зажигалку и поджег легковоспламеняющиеся вещи. Он обжег руку, а в комнате начался пожар. Дети надышались угарным газом. Пятилетний и восьмилетний братья, а также двухлетняя девочка успели выбраться, их увезли в больницу. А вот трехлетний ребенок погиб — врачи не смогли его спасти.
Как выяснили следователи, женщина и раньше попадалась на невыполнении родительских обязанностей. К тому же у нее была судимость за кражу. Сама обвиняемая полностью признала вину. Дело передали в суд.
