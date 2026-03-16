Женщина провалилась под лед на Воронежском водохранилище

Провалившуюся в полынью горожанку спасли воронежцы.

В Воронеже женщина решила прогуляться по льду и вышла на акваторию в районе Петровской набережной. Рыхлый, подтаявший лед треснул под ногами, и горожанка провалилась в воду.

К счастью, ее заметили другие отдыхающие на набережной. Очевидцы поспешили на помощь и вытащили женщину из полыньи. После этого на место вызвали врачей и спасателей. Однако госпитализация пострадавшей не потребовалась. После осмотра врачи отпустили ее домой.

