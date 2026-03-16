Два автобуса столкнулись в горном кластере Сочи

Пострадали водитель и экскурсовод.

Источник: Югополис

Утром 16 марта в селе Эстосадок Сочи лоб в лоб столкнулись два автобуса — экскурсионный и школьный. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадали водитель и экскурсовод из этого автобуса. Оба транспортных средства отбросило от удара на отбойник.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.