Омича осудили за массовое ДТП с погибшими детьми под Волгоградом

— Согласно материалам дела, 29 июня 2025 года, примерно с 18:55 до 19:10, водитель фуры двигался по трассе Р-22 в направлении из Москвы в Волгоград. Превышая допустимую скорость, он начал обгон, пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. В этот момент прицеп фуры также оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Лада Веста». От удара «Лада» вылетела на встречную полосу и была сбита грузовиком КАМАЗ, — сообщили в прокуратуре Волгоградской области.