Омский следком завел уголовное дело по фактам угроз неадекватной соседки

В СУ СКР по Омской области после жалоб жильцов многоквартирного дома по улице Мамина Сибиряка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В соцсетях жители пожаловались на неадекватную соседку, которая материт всех жильцов и кидается на них с ножами.
Пост с криком о помощи был опубликован в группе «Беспредел Омск» социальной сети «ВКонтакте» несколько дней назад.
«Есть у нас соседка, состоящая на учете психиатрическом учете в больнице на Куйбышева. Изо дня в день устраивает попойки в квартире, тащит всех домой, устраивает драки, крики, оры с 02:00 ночи и до утра. Бегает с ножами по подъезду, люди не могут выйти из дома, дети боятся ходить в школу Написано очень много заявлений, мер принятых нет», — написали жильцы.
С этой версией неоднократных угроз и скандалов, которые устраивает женщина, состоящая на учете в психиатрической больнице, согласилось и следствие. В СУ СКР проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.
