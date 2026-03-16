В Воронеже суд отправил за решетку 31-летнюю женщину, которая работала на наркомагазин

Судя по материалам дела, в марте 2025 года женщина вступила в преступную группу, которая торговала запрещенными веществами. Работа у них была поставлена на поток: одни привозили крупные партии, другие фасовали их на дозы, а такие рядовые сотрудницы, как осужденная, раскладывали товар по тайникам в городе. Всеми вопросами руководили через WhatsApp.