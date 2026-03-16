В Воронеже суд отправил за решетку 31-летнюю женщину, которая работала на наркомагазин

В Воронеже Железнодорожный районный суд отправил за решетку на 8 лет 31-летнюю местную жительницу, которая работала на наркомагазин. Ее задержали, когда она делала «закладки» в городе. Женщину признали виновной покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета, организованном группой, в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 16 марта.
Судя по материалам дела, в марте 2025 года женщина вступила в преступную группу, которая торговала запрещенными веществами. Работа у них была поставлена на поток: одни привозили крупные партии, другие фасовали их на дозы, а такие рядовые сотрудницы, как осужденная, раскладывали товар по тайникам в городе. Всеми вопросами руководили через WhatsApp.
Женщина успела сделать несколько закладок, но ни одна из них не дошла до покупателей — все тайники нашли и ликвидировали сотрудники полиции.
Отбывать срок женщина будет в колонии общего режима. Кроме того, у нее конфисковали более 317 тысяч рублей — сумму, которую она успела заработать на преступном промысле.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.