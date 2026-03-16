Четыре автомобиля столкнулись в Москве, есть пострадавшие

Экстренные службы работают на месте аварии с участием четырех автомобилей в ЮВАО Москвы. В результате столкновения машин пострадали взрослый и ребенок.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Юго-Восточном административном округе Москвы произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Авария зафиксирована на Волгоградском проспекте в районе дома № 66, корпус 2. По предварительным данным, травмы получили двое человек, в том числе ребенок.

«Поступило сообщение о ДТП с участием четырех автотранспортных средств по адресу: Волгоградский проспект, дом 66, корпус 2», — цитирует агентство своего собеседника.

На месте работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.