Режим ЧС ввели в Новосибирской области из-за массового заболевания скота

Вспышка пастереллеза в Сибири стала предметом проверки Следственного комитета в адрес регионального минсельхоза. Только в Новосибирской области выявили 42 очага инфекции. Участники рынка опасались эпизоотии ящура, что может привести к ограничению экспорта из России мяса и молочной продукции. Также СКР начал проверку жалоб новосибирских фермеров на массовое изъятие скота. После этого новосибирский минсельхоз предложил владельцам скота обращаться в районные управления ветеринарии для подачи заявлений на компенсацию.