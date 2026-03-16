В Волгограде завершены поиски Надежды Ванюшиной, пропавшей в феврале

Трагически завершились поиски 26-летней Надежды Ванюшиной из города Камышин Волгоградской. Девушку, пропавшую без вести еще 8 февраля, нашли мертвой под Волгоградом. Волонтеры Волгоградского отделения поискового движения «ЛизаАлерт» сообщили об этом в официальном паблике отметив, что ждут оперативной информации от правоохранителей, поставивших точку в поисках девушки.
Волгоградку искали больше месяца, но надежды найти ее живой, к сожалению, не оправдались. Надежда исчезла, ничего не сообщив своим близким. Родные заявили в полицию, к поискам подключились добровольцы. Они расклеивали ориентировки, публиковали фото в соцсетях, прочесывали окрестности. Журналисты растиражировали информацию — надеялись, что кто-то узнает девушку или подскажет, где ее искать.
Но в середине марта поиски официально прекратили. Надежду Ванюшину нашли мертвой. Волонтеры по традиции не раскрывают детали трагедии. В соцсетях появилась информация, что тело обнаружили около СНТ «Расцвет». Обстоятельства произошедшего пока не известны, имела ли ее смерть носильственный характер — пока не сообщается.
Подробности следствия не разглашаются.
Ранее сообщалось о розыске 26-летей волгоградки.