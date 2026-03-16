В Волгограде завершены поиски Надежды Ванюшиной, пропавшей в феврале

Волгоградку искали больше месяца, но надежды найти ее живой, к сожалению, не оправдались. Надежда исчезла, ничего не сообщив своим близким. Родные заявили в полицию, к поискам подключились добровольцы. Они расклеивали ориентировки, публиковали фото в соцсетях, прочесывали окрестности. Журналисты растиражировали информацию — надеялись, что кто-то узнает девушку или подскажет, где ее искать.