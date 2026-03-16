В Москве задержали участника схемы с хищением от лица «главы поликлиники»

В ГУ МВД пояснили, что в Останкинский ОМВД обратилась 64-летняя москвичка. Ей в мессенджере якобы написал «руководитель поликлиники» и выманил код из СМС. «Так злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на “Госуслугах”. Затем женщине позвонили “специалисты” и убедили ее, что на имя пенсионерки оформляют микрозаймы. Чтобы “спасти” сбережения, женщина несколько дней снимала деньги со счетов и передавала их неизвестным курьерам», — добавили в главке.