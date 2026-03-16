В Москве задержали участника схемы с хищением от лица «главы поликлиники»

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении у москвички 5 млн рублей с помощью схемы мошенничества со звонком якобы от лица руководителя поликлиники и других псевдоспециалистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 23-летний приезжий из Хабаровского края, который уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства в Мах.

В ГУ МВД пояснили, что в Останкинский ОМВД обратилась 64-летняя москвичка. Ей в мессенджере якобы написал «руководитель поликлиники» и выманил код из СМС. «Так злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на “Госуслугах”. Затем женщине позвонили “специалисты” и убедили ее, что на имя пенсионерки оформляют микрозаймы. Чтобы “спасти” сбережения, женщина несколько дней снимала деньги со счетов и передавала их неизвестным курьерам», — добавили в главке.

Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Ведется поиск соучастников преступления.