В Москве задержали участника схемы с хищением от лица «главы поликлиники»

«Сотрудники уголовного розыска установили личность одного из подозреваемых. Им оказался 23-летний приезжий из Хабаровского края, который уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении ведомства в Мах.
В ГУ МВД пояснили, что в Останкинский ОМВД обратилась 64-летняя москвичка. Ей в мессенджере якобы написал «руководитель поликлиники» и выманил код из СМС. «Так злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на “Госуслугах”. Затем женщине позвонили “специалисты” и убедили ее, что на имя пенсионерки оформляют микрозаймы. Чтобы “спасти” сбережения, женщина несколько дней снимала деньги со счетов и передавала их неизвестным курьерам», — добавили в главке.
Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей. Ведется поиск соучастников преступления.