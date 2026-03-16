Сумку с сушеной коноплей нашли в доме у жителя воронежского села

Сотрудники наркоконтроля по Каширскому району Воронежской области узнали, что 29-летний житель села Левая Россошь хранит у себя дома наркотики. Полицейские пришли в его дом на улице Калинина с обыском. Под письменным столом оперативники обнаружили черную спортивную сумку с пакетом вещества растительного происхождения. Найденное отправили на экспертизу, которая определила, что это каннабис весом 151 грамм.