Сумку с сушеной коноплей нашли в доме у жителя воронежского села

Жителя Воронежской области задержали за хранение наркотиков.

Сотрудники наркоконтроля по Каширскому району Воронежской области узнали, что 29-летний житель села Левая Россошь хранит у себя дома наркотики. Полицейские пришли в его дом на улице Калинина с обыском. Под письменным столом оперативники обнаружили черную спортивную сумку с пакетом вещества растительного происхождения. Найденное отправили на экспертизу, которая определила, что это каннабис весом 151 грамм.

Хозяин дома рассказал, что собрал дикорастущую коноплю в окрестностях села, высушил и частично измельчил для личного употребления.

По статье о незаконном хранении наркотиков селянину грозит до 10 лет лишения свободы.