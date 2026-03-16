Двух воронежцев отправили под стражу и под домашний арест за фиктивную регистрацию мигрантов

Ленинский районный суд Воронежа избрал меры пресечения двоим местным жителям, которых подозревают в организации незаконного пребывания иностранцев в России. Как сообщили в суде в понедельник, 16 марта, фигурантам дела инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, с 28 апреля по 13 мая 2025 года подозреваемые за деньги помогали гражданам Узбекистана легализоваться в Воронеже. Для этого они фиктивно ставили мигрантов на учет по месту пребывания и заключали с ними подложные гражданско-правовые договоры, создавая видимость законных оснований для их нахождения в России.
Кроме того, в июне того же года злоумышленники продолжили свою деятельность, организовав незаконное пребывание еще одной гражданки Узбекистана. Им инкриминируется изготовление и передача женщине поддельных документов о временной регистрации в Воронеже. Следствие полагает, что их действия. были направлены на создание канала нелегальной миграции для целой группы неустановленных пока иностранцев.
Рассмотрев ходатайства следователей, суд принял решение заключить одного из фигурантов под стражу в СИЗО сроком на месяц и 16 суток — до 26 апреля 2026 года включительно. Его предполагаемому сообщнику избрана более мягкая мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок.
