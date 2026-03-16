В прокуратуру передали координаты возможного местонахождения пропавшей семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 16 марта, ФедералПресс. В деле о таинственном исчезновении супругов Сергея и Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери Арины появилась потенциально важная зацепка. Почти через полгода после пропажи семьи в прокуратуру Красноярского края направлены координаты места, где могут находиться тела погибших.

«Была фотография в большом разрешении. Снега почти не было, поэтому земля хорошо видна. Справа от первого в цепочке спасателя яма, что-то вроде щели в скале и в ней я заметил что-то странное. Увеличил этот фрагмент. И стало заметно, что там в глубине лежит человек», — цитирует aif.ru знакомого Сергея Усольцева, медика из Нижнего Тагила Валентина Дегтярева.

Изучая опубликованные на официальном сайте МЧС фото- и видеоматериалы с поисковых мероприятий в районе скалы Мальвинка, он обратил внимание на аномалию на одном из кадров, снятом 10 октября.

При детальном рассмотрении снимка, сделанного в четырех километрах от автомобиля пропавших, Дегтярев разглядел в расщелине скалы объект, похожий на тело человека. По его словам, которые он приводит в своем обращении в надзорное ведомство, у объекта видны повреждения, которые могли быть получены при жизни. Медик предполагает, что на фото может быть запечатлена Ирина Усольцева.

В своем заявлении в прокуратуру Дегтярев изложил все обстоятельства находки и приложил соответствующие фотоматериалы с координатами места съемки. Теперь эти данные предстоит проверить следственным органам.

Напомним, семья Усольцевых отправилась в короткий поход 28 сентября прошлого года и перестала выходить на связь. Несмотря на масштабные поиски, семья не была обнаружена. Отсутствие новостей породило множество версий — от добровольного бегства за границу до гибели от рук браконьеров или золотоискателей. Следователи в свою очередь склоняются к версии несчастного случая.

Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков.