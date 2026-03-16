В Шереметьево задержали курьера мошенников, похитившую 15 млн рублей у жителя Якутии

Сотрудники МВД задержали 66-летнюю жительницу Москвы, подозреваемую в участии в масштабной схеме телефонного мошенничества. Женщина выполняла роль курьера, забиравшего деньги у обманутых граждан, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Жертвой аферистов стал 65-летний житель Мирного. Мошенники убедили пенсионера, что его счета якобы используются для финансирования терроризма, и пригрозили ему уголовным преследованием и отправкой сына в зону СВО. Испугавшись угроз, мужчина снял со счета накопленные на квартиру 15 млн рублей. Деньги он передал курьеру, назвав кодовое слово «зима».
В ходе расследования полиция отследила маршрут подозреваемой: пытаясь запутать следы, женщина совершила серию перелетов по стране, но в итоге оперативники задержали ее в аэропорту Шереметьево.
По предварительным данным, похищенные средства фигурантка успела передать нанимателям в Краснодаре. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», она заключена под стражу. Следствие также располагает информацией о ее причастности к аналогичным преступлениям в восьми регионах России, включая Адыгею, Амурскую область и Краснодарский край. Полиция устанавливает организаторов преступной схемы.