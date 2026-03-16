Днем 16 марта иномарка влетела в толпу прохожих на Загородном проспекте в Петербурге. Этому предшествовало ДТП. Судя по опубликованным кадрам, там столкнулись две машины, когда одна из них начала перестраиваться. В результате другая вылетела на тротуар. От внезапных виражей пострадали три человека, сообщил Telegram-канал «Дорожный инспектор».
— Среди пострадавших оказались бабушка, парень и девушка. Состояние первой оценили как тяжелое, — уточнил автор.
О ДТП узнали в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения»). На кадрах видно, что удар был достаточно мощным, поскольку на тротуаре остались мелкие фрагменты иномарки.
