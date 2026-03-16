Посетитель Калининградского зоопарка спас жизнь бегемотихе Миле

В минувшую субботу один из посетителей Калининградского зоопарка заметил в бассейне бегемотов пластиковый предмет красного цвета. Он вовремя сообщил об этом смотрителям, чем, вероятно, и спас жизнь бегемотихе Миле. Та уже начала кушать красное нечто". Историю рассказали в пресс-службе зоопарка.
По словам посетителя Дениса, Миля заметила пластиковую емкость, которая плавала на поверхности воды в бегемотнике и начала ее жевать — был слышен хруст пластика. Острые куски могли серьезно поранить толстушку. Он оперативно позвонил охране, те прислали специалистов, которые вытащили из воды мусор.
Прозвонившего теперь горячо благодаря.
«Возможно Вы, уважаемый Денис, спасли жизнь неразборчивой в еде барышне. С Милей все в порядке, происшедшее никак не отразилось на ее психологическом и физическом состоянии», — говорится в сообщении.
Увы, в истории зоопарка есть события, закончившиеся печально. В 1950-х годах внезапно умер бегемот Мальчик. Во время вскрытия в желудке его обнаружили красный резиновый мяч.
Заметили что-то подозрительное в зоопарке? Немедленно звоните 70−93−39, ищите сотрудников, киперов или вахтера.