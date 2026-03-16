Посетитель Калининградского зоопарка спас жизнь бегемотихе Миле

В минувшую субботу один из посетителей Калининградского зоопарка заметил в бассейне бегемотов пластиковый предмет красного цвета. Он вовремя сообщил об этом смотрителям, чем, вероятно, и спас жизнь бегемотихе Миле. Та уже начала кушать красное нечто". Историю рассказали в пресс-службе зоопарка.