В Самаре сотрудника ОПК осудили на 15 лет за госизмену

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Самарской области установили, что с 2023 по 2024 год слесарь механосборочных работ одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области из корыстной заинтересованности осуществлял оптико-электронную разведку в отношении производимой предприятием оборонной продукции. Через Telegram он направлял представителю СБУ фотографии деталей авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.