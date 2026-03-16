В центре Челябинска лед упал на козырек кафе

Хозяйка заведения призывает горожан быть осторожнее вблизи здания.

Источник: 1obl.ru

Инцидент произошел сегодня, 16 марта, днем на улице Свободы, 90. На входную группу кафе, расположенного на первом этаже, упал лед. К счастью, никто из посетителей и прохожих не пострадал.

Хозяйка заведения уверена, что лед прилетел с крыши здания. Она рассказала, что это не первый случай: два года назад глыба уже падала на козырек, и ситуация повторяется. Сейчас женщина подала заявку в УК «Созвездие» на осмотр повреждений.

«Слава богу, никто не пострадал. Но каждый год одна и та же ситуация. Я думаю, надо горожан предупредить. Место здесь у нас опасное», — поделилась хозяйка кафе.

Женщина призывает горожан быть осторожнее вблизи здания.

В Госжилинспекции Челябинской области напомнили, кто отвечает за очистку крыш от снега и наледи. Ответственность за своевременное удаление сосулек и снежных свесов несут организации, которые управляют домом: управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Однако есть важный нюанс: очистка козырьков балконов, которые не были предусмотрены проектом дома, ложится на плечи самих собственников.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске вырос спрос на услуги по очистке крыш от снега и сосулек.