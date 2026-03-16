Двое мужчин погибли на пожаре в Городокском районе

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Пожар в Городокском районе унес жизни двух мужчин, проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По данным следователей, сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сельцо поступило днем в понедельник. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин в возрасте 39 и 45 лет.

Уточняется, что на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи с привлечением специалистов управления УГКСЭ по Витебской области и сотрудников МЧС проводят осмотр места происшествия и фиксируют следовую картину.

По данным ведомства, очаг возгорания находился в месте расположения электрической плиты.

«Предварительной причиной пожара стал неисправный электроприбор», — говорится в Telegram-канале СК.

Ранее следователи неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не пользоваться самодельными удлинителями, также важно следить за исправностью печного оборудования и не игнорировать установку автономных пожарных извещателей.