Двое мужчин погибли на пожаре в Городокском районе

По данным следователей, сообщение о возгорании жилого дома в деревне Сельцо поступило днем в понедельник. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин в возрасте 39 и 45 лет.
Уточняется, что на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Следователи с привлечением специалистов управления УГКСЭ по Витебской области и сотрудников МЧС проводят осмотр места происшествия и фиксируют следовую картину.
По данным ведомства, очаг возгорания находился в месте расположения электрической плиты.
«Предварительной причиной пожара стал неисправный электроприбор», — говорится в Telegram-канале СК.
Ранее следователи неоднократно напоминали о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не пользоваться самодельными удлинителями, также важно следить за исправностью печного оборудования и не игнорировать установку автономных пожарных извещателей.