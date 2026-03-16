Два низководных моста в Воронежской области «утонули» из-за паводка

Два моста затопило в Воронежской области из-за подъёма уровня воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России в понедельник, 16 марта.
Одна из переправ располагается над рекой Сухая Россошь и соединяет хутора Покровка и Суд-Николаевка Подгоренского района. В результате паводка конструкция ушла под воду на 1,5 метра.
Второй мост через реку Икорец находится между сёлами Средний Икорец и Песковатка Лискинского района. Он скрылся под водой на 35 сантиметров.
В ведомстве отмечают, что угрозы подтопления населённых пунктов не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в регионе на случай весеннего половодья подготовили ПВР, рассчитанные на пять тысяч человек.