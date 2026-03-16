Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два низководных моста в Воронежской области «утонули» из-за паводка

Переправы находятся в Подгоренском и Лискинском районах.

Источник: АиФ Воронеж

Два моста затопило в Воронежской области из-за подъёма уровня воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России в понедельник, 16 марта.

Одна из переправ располагается над рекой Сухая Россошь и соединяет хутора Покровка и Суд-Николаевка Подгоренского района. В результате паводка конструкция ушла под воду на 1,5 метра.

Второй мост через реку Икорец находится между сёлами Средний Икорец и Песковатка Лискинского района. Он скрылся под водой на 35 сантиметров.

В ведомстве отмечают, что угрозы подтопления населённых пунктов не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в регионе на случай весеннего половодья подготовили ПВР, рассчитанные на пять тысяч человек.