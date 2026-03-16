Четыре штрафа выписали пьяному воронежскому байкеру за езду без шлема и прав

Госавтоинспекторы, находясь на маршруте патрулирования в селе Сергеевка Подгоренского района, заметили мотоцикл Kawasaki Ninja 400r, которым управлял байкер без шлема. На требование остановиться мужчина не отреагировал, а наоборот, поддал газу. Однако не справился с управлением и угодил в лужу.
Когда нарушителя задержали, в беседе с ним у инспекторов возникло подозрение, что водитель пьян. Мужчине предложили пройти освидетельствование. Прибор подтвердил состояние алкогольного опьянения 0,497 мг/л.
Также выяснилось, что 30-летний байкер не имел водительского удостоверения. На нарушителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отсутствие права управления транспортными средствами (арест до 15 суток или штраф в размере 45000 рублей).
Также мужчине назначили штраф в размере 1500 за отсутствие мотошлема, штраф от 7000 до 10000 рублей — за отказ выполнить требование полицейского об остановке и 800 рублей — за отсутствие страхового полиса ОСАГО.