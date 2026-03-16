В Феодосии загорелся камыш: пожар тушат 50 человек

В понедельник, 16 марта, в Феодосии тушат ландшафтный пожар; площадь, пройденная огнем, составила два гектара. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел в 13.21 на перекрестке улиц Керченское шоссе и Чкалова. На место прибыли пожарные, а также сотрудники Минобороны, администрации Феодосии, ГУП РК «Вода Крыма», добровольная пожарная команда и волонтеры.
Выяснилось, что загорелся камыш. Площадь, пройденная огнем, составила два гектара. Быстрому распространению огня способствовал ветер со скоростью 10 м/с. Площадь открытого горения составляет 250 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 человек и 13 единиц техники.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше