Под Воронежем иностранцу дали 11,6 лет колонии за покушение на сбыт полукилограмма метадона

Рамонский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенном с использованием интернета и в составе организованной группы. Об этом региональная прокуратура сообщила в понедельник, 16 марта.
Согласно материалам дела, в апреле 2025 года мужчина договорился с неустановленным лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) о совместном распространении наркотиков. В октябре 2025 года он забрал из тайника в Московской области два свертка с метадоном общей массой более полкилограмма и перевез их в Воронежскую область.
Довести преступление до конца фигурант не смог: его задержали сотрудники регионального управления ФСБ в Рамонском районе. При обыске в жилище задержанного наркотические средства были изъяты.
Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.