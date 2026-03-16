Открытое горение ликвидировали в районе Гребного канала в Ростове

Открытое горение ликвидировали в районе балки Гребного канала в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Ростовской области.
Напомним, о горении сухой растительности стало известно в первой половине дня 16 марта. После этого уточнили, что площадь пожара составила 500 кв. метров.
На месте от РСЧС задействовали 27 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и шесть единиц техники.
В 15:45 ликвидировали открытое пламя. Тушение еще ведется, о полном завершении работ пока не объявляли.
