Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение ликвидировали в районе Гребного канала в Ростове

Пламени уже нет, но тушение еще не завершили: пожарные продолжают работу на левом берегу в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Открытое горение ликвидировали в районе балки Гребного канала в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Ростовской области.

Напомним, о горении сухой растительности стало известно в первой половине дня 16 марта. После этого уточнили, что площадь пожара составила 500 кв. метров.

На месте от РСЧС задействовали 27 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС — 24 человека и шесть единиц техники.

В 15:45 ликвидировали открытое пламя. Тушение еще ведется, о полном завершении работ пока не объявляли.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.