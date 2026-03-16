В Подмосковье ученик школы напал на сверстников с ножом

Министерство образования Московской области подтвердило факт нападения ученика на других школьников в Щелковском городском округе. Правоохранительные органы работают на месте инцидента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Щелковском городском округе Московской области ученик седьмого класса совершил нападение на сверстников по пути в школу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и представители администрации.

«Нападение произошло по дороге в школу. Причина конфликта устанавливается», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что в ходе ссоры один из детей нанес другому три удара ножом. Пострадавшего госпитализировали в Королевскую больницу.