«На ваше имя оформлен миллионный кредит»: В Молдове задержали мошенников — жертва отдала им более 166 тысяч леев

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности задержанных к другим подобным случаям [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Чимишлии задержаны двое мужчин за крупное мошенничество.

Полиция раскрыла схему обмана, жертвой которой стала 20-летняя жительница села Гура Галбеней. Злоумышленники убедили девушку в том, что на её имя якобы оформлен огромный кредит в размере 1 миллиона леев. Под предлогом «решения проблемы» с фиктивным долгом, мошенники выманили у потерпевшей 166 370 леев. Не остановившись на достигнутом, подозреваемые потребовали еще один денежный транш.

В ходе оперативных действий мужчины были задержаны. На данный момент суд выдал мандат на их предварительный арест сроком на 30 суток. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности задержанных к другим подобным случаям.