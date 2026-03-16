«На ваше имя оформлен миллионный кредит»: В Молдове задержали мошенников — жертва отдала им более 166 тысяч леев

Полиция раскрыла схему обмана, жертвой которой стала 20-летняя жительница села Гура Галбеней. Злоумышленники убедили девушку в том, что на её имя якобы оформлен огромный кредит в размере 1 миллиона леев. Под предлогом «решения проблемы» с фиктивным долгом, мошенники выманили у потерпевшей 166 370 леев. Не остановившись на достигнутом, подозреваемые потребовали еще один денежный транш.