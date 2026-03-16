Постеснялся попросить деньги и решил просто ограбить: уфимец выследил женщину и набросился на нее с ножом

В Уфе Орджоникидзевский районный суд вынес приговор мужчине за разбойное нападение. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным райсуда, подсудимый, будучи пьяным, проследил за женщиной от магазина до ее дома и в подъезде попытался, угрожая ножом, отобрать сумку. Потерпевшая оказала сопротивление и громко закричала, после чего дверь открыла соседка, и нападавший скрылся.
— В судебном заседании показал, что хотел приобрести спиртное и сигареты, но не хватало денежных средств, он у магазина встретил потерпевшую, и от безысходности собирался спросить денег у последней, но постеснялся, — заявили в Орджоникидзевском райсуде.
Суд назначил уфимцу реальное лишение свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
