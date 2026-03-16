«Это вы сплетни обо мне распускаете!?»: молодой парень зарубил топором двух знакомых из-за пустяка

Иркутский областной суд вынес приговор 21-летнему парню, который зверски убил двух человек в поселке Кедровый. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, в марте 2025 года он приехал к знакомым разбираться из-за слухов: кто-то распускал сплетни, будто он украл у них телефон.
— В квартире на улице Станционной завязалась ссора. Один из мужчин, которому было 52 года, ударил гостя кочергой по руке и выбежал на улицу, спрятался в дровянике. Но парень не успокоился — нашел в доме топор, догнал обидчика и несколько раз рубанул его по голове. Тот скончался на месте, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Чтобы замести следы, убийца вернулся в квартиру и набросился на соседа погибшего, 57-летнего мужчину. Он дважды ударил его топором по голове, и тот тоже погиб. После расправы парень ушел домой в поселок Каменск, а орудие убийства выкинул по дороге. Тела нашли соседи и родственники, они и вызвали полицию.
На суде молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 16 с половиной годам колонии строгого режима. После освобождения он еще год не сможет свободно передвигаться — суд добавил ограничение свободы.
