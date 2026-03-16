В Воронежской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Гололедно-изморозевые отложения могут осложнить дорожную обстановку в ближайшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

На территории Воронежской области введен желтый (потенциально опасный) уровень погодных угроз. Причиной стали ожидаемые гололедно-изморозевые отложения, которые могут осложнить дорожную и пешеходную обстановку.

Согласно прогностической карте предупреждений Гидрометцентра для Центрального федерального округа, период действия опасности установлен с 18 часов вечера 16 марта до 6 часов утра 17 марта. Синоптики предупреждают, что в указанный промежуток времени местами по области ожидается гололед.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными и осторожными в связи с ухудшением условий движения и повышенным риском травматизма.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что по Воронежской области ожидается мокрый снег с дождем. У середине рабочей недели температура не превысит в светлое время суток 8° тепла, а в ночное опустился до −3°С.