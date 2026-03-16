Дело гендиректора кондитерской фабрики направили в суд в Ростовской области

В Ростовской области в суд передали дело генерального директора кондитерской фирмы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по региону.
Как уточнили в ведомстве, руководителя организации подозревают в уклонении от уплаты налогов и в неправомерном обороте средств платежей (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, а также ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, с 2020 по 2021 год мужчина не доплатил налог на добавленную стоимость. Чтобы скрыть преступление, он вносил ложные сведения в декларации и указывал фиктивные поставки от организации, которая на самом деле не работала. Расчеты с этой фирмой оформлялись подложными платежными поручениями.
— Следователи собрали достаточные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к нарушению закона. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в Следкоме.
В СК добавили, что оперативное сопровождение дела вели сотрудники полиции.
