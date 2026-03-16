В Москве водитель грузовика сбил девочку-пешехода на тротуаре

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Водитель грузовика сбил девочку-пешехода на тротуаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на улице Полбина в районе дома 36 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку-пешехода, которая находилась на тротуаре. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства в Мах.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадала 12-летняя девочка. «Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал ребенок», — говорится в сообщении надзорного ведомства.