В Москве водитель грузовика сбил девочку-пешехода на тротуаре

«По предварительным данным, на улице Полбина в районе дома 36 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на девочку-пешехода, которая находилась на тротуаре. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства в Мах.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадала 12-летняя девочка. «Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал ребенок», — говорится в сообщении надзорного ведомства.