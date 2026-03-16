В Волгограде мужчина прятал автоматы Калашникова в своем гараже

В Волгограде 51-летний местный житель предстанет перед судом за незаконное хранение огромного арсенала оружия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру. Правоохранители обнаружили и изъяли у него два автомата Калашникова, четыре пистолета, детали от винтовки Мосина и карабина Маузера К98, а также более двух тысяч патронов.
Все это мужчина прятал в своем гараже и подвале дома. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области проводили операцию по изъятию опасного арсенала.
Прокуратура изучила все материалы и посчитала собранные доказательства достаточными. Уголовное дело передали в Краснооктябрьский районный суд, где его рассмотрят по существу.