В Волгограде мужчина прятал автоматы Калашникова в своем гараже

В Волгограде 51-летний местный житель предстанет перед судом за незаконное хранение огромного арсенала оружия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру. Правоохранители обнаружили и изъяли у него два автомата Калашникова, четыре пистолета, детали от винтовки Мосина и карабина Маузера К98, а также более двух тысяч патронов.