В Волгограде мужчина прятал автоматы Калашникова в своем гараже

В гараже волгоградца нашли пистолеты, винтовки и тысячи патронов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 51-летний местный житель предстанет перед судом за незаконное хранение огромного арсенала оружия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру. Правоохранители обнаружили и изъяли у него два автомата Калашникова, четыре пистолета, детали от винтовки Мосина и карабина Маузера К98, а также более двух тысяч патронов.

Все это мужчина прятал в своем гараже и подвале дома. Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области проводили операцию по изъятию опасного арсенала.

Прокуратура изучила все материалы и посчитала собранные доказательства достаточными. Уголовное дело передали в Краснооктябрьский районный суд, где его рассмотрят по существу.