Суд обязал детские сады Нововоронежа отремонтировать опасные спортивные снаряды

Нововоронежский городской суд удовлетворил исковые требования местной прокуратуры к ряду дошкольных образовательных учреждений. Поводом для разбирательства стали грубые нарушения правил безопасности на детских спортивных площадках. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили 16 марта.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что спортивное оборудование в нескольких детских садах города не соответствует требованиям ГОСТ («Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»). Выявленные дефекты и неисправности, по мнению надзорного ведомства, создавали прямую угрозу жизни и здоровью воспитанников во время игр и занятий.
Как отмечается в материалах дела, ранее руководители учреждений уже получали представления с требованиями устранить нарушения, однако никаких действий не предприняли. Игнорирование предписаний и ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами стало основанием для обращения прокурора в суд.
Решением суда дошкольные образовательные учреждения обязаны в установленный срок привести спортивное оборудование в надлежащее состояние, полностью устранив все выявленные нарушения. Исполнение судебного решения остается на контроле надзорных органов.